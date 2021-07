URh verkehrt im Hochwasserbetrieb

Schaffhausen, 15.07.2021 von IBN

Der Bodenseepegel steigt weiter an. Während die Kursschifffahrt auf dem Bodensee dadurch noch keine Einschränkungen erfährt, ist die Brückendurchfahrt in Diessenhofen für die Schiffe der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) seit gestern, 14. Juli, nicht mehr möglich.

Wie das Unternehmen mitteilt, können Fahrgäste am Anleger ober halb und unterhalb der Brücke aus- und auf ein jeweils wartendes Schiff zur weiteren Berg-, beziehungsweise Talfahrt umsteigen. Lediglich der letzte Kurs endet abends talwärts in Stein am Rhein.