Schweizerische Bodensee Schifffahrt ausgezeichnet

Romanshorn, 05.07.2021 von IBN

Wie die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS AG) mitteilt, wurde das Unternehmen mit dem "Swiss Location Award 2021" ausgezeichnet und wurde damit zu den beliebtesten Hochzeitsorten der Schweiz gewählt.

Die Auszeichnung wird von dem Züricher Eventportal eventlokale.ch vergeben, das nach eigenen Angaben auf die Vermarktung von Locations und Eventdienstleistungen im deutschen Sprachraum spezialisiert ist. In verschiedenen Kategorien werden Unternehmen und deren Veranstaltungsangebote verglichen, ausgezeichnet und präsentiert.

In der Kategorie Hochzeitslocations schnitt dabei das Fahrgastschiff "MS Säntis" mit 8,7 Punkten und dem Prädikat "hervorragend" ab. Der Gesamtsieger der selben Kategorie liegt mit 9,3 Punkte nur wenig weiter vorn in der Ergebnisliste. Die Hochzeit als den schönsten Tag im Leben mitten auf dem Bodensee zu feiern, bleibe in unvergesslicher Erinnerung, teilt die SBS AG mit und verweist darauf, mit sechs weiteren Schiffen, insbesondere der "MS St.Gallen" für jeden Anlass das passende Schiff zu haben.