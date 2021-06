Deutsche Segel-Bundesliga in Überlingen

Überlingen, 14.06.2021 von IBN

Drei Wochen nach der Verschiebung der geplanten Saisoneröffnung der Deutschen Segel-Bundesliga (DSBL) findet der Saisonauftakt nun am kommenden Wochenende vom 18. bis 20. Juni 2021 in Überlingen im Osthafen am Bodensee statt.

Der erste Event der Saison ist für das Team des Bodensee Yachtclubs besonders spannend, da sie kommendes Wochenende in der 1. Bundesliga starten. Die durchführenden Vereine sind der Segel- und Motorboot Club Überlingen und der Bodensee Yachtclub Überlingen. „Wir freuen uns grundsätzlich riesig, endlich wieder Liga segeln zu dürfen!“ so der Mannschafts -Kapitän Matthias Steidle vom Bodensee Yachtclub Überlingen.

Gleichzeitig herrscht Anspannung vor, da Corona bedingt, die Trainingsmöglichkeiten eingeschränkt waren. „Ziel ist daher einfach mal gut anzukommen und sich im Mittelfeld zu platzieren.“ so Matthias Steidle. Das Team ist trotz allem gut vorbereitet und wir können auf die Ergebnisse der Ligisten gespannt sein. Es starten Matthias Steidle, Luis Reinalter, Tom Lembcke, Julia Kirgis für den Bodensee Yachtclub Überlingen.

Zuschauer sind erwünscht. Sie finden die Ligisten beim Segel- und Motorboot Club Überlingen, Strandweg 36, 88662 Überlingen.