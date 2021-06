Leichenfund in der Fußacher Bucht

10.06.2021

Am 13. März meldete eine Frau aus Lindenberg (D) bei der bayrischen Polizei die Abgängigkeit ihres 49-jährigen Lebensgefährten. Aufgrund persönlicher Anknüpfungspunkte wurde die Fahndung auch auf das Gebiet FKK-Strand in Hard ausgedehnt, wie die Vorarlberger Polizei berichtet.

Vor dem FKK-Gelände konnte damals das Fahrrad und im Gelände Kleidungsstücke der abgängigen Person gefunden werden. Eine großangelegte Suchaktion im Bereich der Fußacher Bucht blieb erfolglos. Am 23.05.2021 meldeten zwei Kajakfahrer, dass sie im Zuge ihrer Bootstour im Bereich Fußacher Bucht, nahe der Hafeneinfahrt eine Leiche im Wasser, direkt am Schilf treibend, gesehen haben. Die Bergung des männlichen Leichnams erfolgte anschließend durch die Feuerwehr Hard und die österreichische Wasserrettung.

Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustandes des Leichnams war eine Identitätsfeststellung vorerst nicht möglich, weshalb eine Obduktion und ein DNA-Abgleich am Gerichtsmedizinischen Institut in Innsbruck veranlasst wurde. Das Ergebnis erbrachte nun Gewissheit, dass es sich bei dem Leichnam um jenen 49-jährigen Mann aus Lindenberg handelte, welcher am 13.03.2021 als vermisst gemeldet worden war.