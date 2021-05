Merkelbach ist Vizemeister

Split, 31.05.2021 von IBN

Bei der Europameisterschaft der Stare, die vom 26.-29.05. vor der kroatischen Küste, in Split ausgetragen wurde, hat der Überlinger Hubert Merkelbach mit seinem Vorschoter Kilian Weise im letzten Rennen am Samstag den zweiten Platz ebenso, wie in der Gesamtwertung erreicht und wurde damit Vize-Europameister 2021.

Europameister wurde der amtierende Weltmeister Enrico Chieffi aus Italien mit dessen Vorschoter Fernando Colaninno, deren Gesamtsieg bereits am Tag vor dem Finale nach sechs Rennen feststand.

IM Kampf um den Vizemeistertitel ging es knapp her. Das Süddeutsche Team hatte es mit dem Argentinier Juan Kouyoumdjian und dessen italienischen Vorschoter Enrico Voltolini zu tun, die -ohne Streichergebnis gerechnet- am Ende nur einen Punkt zurück lagen.

Die Veranstalter zeigen sich im Rückblick zufrieden m it sieben dsurchgeführten Rennen, die mit unterschiedlichen Bedingungen und mittlerer bis starker Brise gesegelt worden seien. Die Segler sehen nun mit Spannung der Weltmeisterschaft entgegen, die im Herbst im Rahmen der Kieler Woche in Deutschland ausgetragen wird.