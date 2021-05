Der Verband Deutscher Wassersport-Schulen (VDWS) bringt ein neues "Workbook" als Nachschlagewerk für alle SUP Ein- und Aufsteiger heraus und will erstmals einen SUP- Grundschein als Befähigungsnachweis etablieren.

Wie der VDWS, der internationaler Ausbildungsverband für Wassersport-Lehrer(innen) ist, mitteilt, solle die Lizenz einerseits den SUP-Schülern eine Legitimation verschaffen, die in manchen Revieren Voraussetzung sei und stelle andererseits eine optimale Dokumentation der eigenen Ausbildung dar, um sich weltweit Material ausleihen zu können.

SUP ist ein "Jedermannsport" ohne Sicherheitsrisiken und sonderliche Anforderungen. Dies sei der Eindruck, den manche Hobby-Paddler vermitteln, wenn sie mit ihrem frischgekauften "Discounter-SUP-Board" das Stand Up Paddeln erstmals ausprobieren wollen, so der Verand. Mit dem Lizenzangebot und Aufklärung wolle er den "Nebenwirkungen", die sich in Form fehlender Kenntnisse über Wetter, Strömung und Wind, über Sicherheit und Kleidung, über Ausweichregeln und Verbotszonen oder über Umwelt- und Naturschutz zeigten, entgegen wirken.

Nach Angaben des Verbandes bieten dessen Mitgliedsschulen die volle Bandbreite des SUP-Sports an. Abgesehen vom richtigen Handling des Materials und der eigentlichen Paddeltechnik, werde in den Kursen das Thema Sicherheit angesprochen und geübt sowie die Ausweichregeln und die umweltorientierten Verhaltensweisen thematisiert. Gleichzeitig seien die VDWS-Schulen mit dem notwendigen Handwerkszeug ausgestattet, das einen geordneten, naturverträglichen und sicheren Umgang des SUP-Sports ermögliche. Diese Aspekte gerieten mit der Flut der aktuellen „SUP-Discounter-Enthusiasten“ gerne in Vergessenheit, so der Verband.