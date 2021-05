Katamaran verkehrt wieder im 2-Stunden-Takt

Friedrichshafen/ Konstanz, 18.05.2021 von IBN

Ab Samstag, 22. Mai ist der Katamaran täglich bis auf Weiteres wieder im Zwei-Stunden-Takt unterwegs. Und das auch am Wochenende. Damit reagiert die Reederei auf die Lockerungen bei den Corona-Vorschriften.

Start ist montags bis freitags in Friedrichshafen um 6.00 Uhr und am Wochenende um 8.00 Uhr, im weiteren Tagesverlauf dann immer zur geraden Stunde bis 18.00 Uhr. In Konstanz startet der Kat werktags ab 7.00 Uhr und Samstags und Sonntags ab 9.00 Uhr jeweils zur ungeraden Stunde bis 19.00 Uhr.

Vom regulären Fahrplan sei die Reederei jedoch noch einen großen Schritt entfernt. „Wir sind vorsichtig, denn im Schnitt haben wir noch keine 100 Fahrgäste am Tag“, so Norbert Schültke, einer der beiden Geschäftsführer.