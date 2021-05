Rund UM Corona der Kats auch 2021

Arbon, 11.05.2021 von IBN

Wie erstmals im vergangenen Jahr lädt auch dieses Jahr der "Club 55" um Sammy Smits zu einer Rund Um Corona für Katamarane bis zu einer Yardstickzahl von 55 ein. Die Regatta findet unter der Patenschaft des YC Arbon am 05. Juni statt.

Die Regattabahn mit Start morgens in Arbon, ist mit einer Boje vor Romanshorn, dem Konstanzer Eichhorn und einer Wendemarke vor Überlingen geplant. Von dort soll der Kurs über eine Wendemarke vor Lindau, zurück nach Arbon gehen. Die Wertung erfolgt nach Bodensee-Yardstick, so die Mitteilung des Clubs. Meldungen nimmt Smits per email bis 01. Juni entgegen. s.smits@bluewin.ch