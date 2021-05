Motorboot gesunken

Konstanz, 10.05.2021 von IBN

Am späten Freitagabend (07.05.) wurde die Konstanzer Feuerwehr über ein gesunkenes Boot im Bereich des Campingplatzes Fließhorn informiert. Die erste Erkundung bestätigte die Lage; das betroffene Boot war am äußersten Liegeplatz eines Steges nahezu vollständig gesunken. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde das Boot zunächst gegen weiteres Sinken gesichert und aufgrund austretender Betriebsstoffe mit einer Ölsperre umgeben.

In Absprache mit der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes wurde der Einsatz gegen Mitternacht unterbrochen, heißt es weiter im Einsatzbericht der Feuerwehr. Tags darauf wurde demnach die Bergung mit Unterstützung durch mehrere Boote und Taucher der DLRG-Ortsgruppe Konstanz durchgeführt.

Mittels mehrerer Hebesäcke wurde das Boot gehoben und konnte schließlich ausgepumt werden. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes war nach Angaben der Feuerwehr ein Auswassern des Bootes an der naheliegenden Slipanlage nicht möglich, weshalb es durch die DLRG in den Yachthafen in Wallhausen geschleppt wurde.

Die ausgetretenen Betriebsstoffe wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgenommen und anschließend entsorgt.