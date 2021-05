Sturmtief fordert Wasserschutzpolizei

Konstanz, 06.05.2021 von IBN

Das Sturmtief "Eugen" hat mit Orkanböen am gestrigen Dienstag, 05. Mai, zu mehreren Seenotfällen geführt, in deren Rahmen die Wasserschutzpolizeistationen Überlingen, Friedrichshafen und Konstanz im Einsatz waren.

Wie die Polizei mitteilt, kenterte im Seeraum vor Immenstaad eine Jolle. Der Segler wurde unverletzt an Land gebracht und sein Boot unter Mithilfe mehrerer Personen aufgerichtet und abgeschleppt.

Im Bereich Dingelsdorf riss sich ein Sportboot los und trieb führerlos auf den See. Die Wasserschutzpolizei schleppte es in den Hafen Unteruhldingen und machte es dort fest. Außerdem stieß ein unzureichend gesicherter Ponton in Überlingen gegen die schwimmenden Gärten der Landesgartenschau und drohte den Steg ernsthaft zu beschädigen. Der Ponton wurde daraufhin in einen Hafen abgeschleppt. Ebenso schleppte die Polizei noch ein festgefahrenes Sportboot im Überlinger See mit drei Mann Besatzung frei. Alle Personen blieben unverletzt.

Im Bereich Radolfzell trieb ein unzureichend gesichertes Motorboot auf den dortigen Hafen zu. Durch ein Polizeiboot konnte es rechtzeitig geborgen und gesichert werden, bevor vielleicht ein größerer Schaden entstanden wäre.