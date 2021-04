Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt passt ihren Fahrplan an

Romanshorn/Friedrichshafen, 27.04.2021 von IBN

Ab Donnerstag, 13. Mai 2021 weitet die Schweizerische Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft AG (SBS) allen Widrigkeiten zum Trotz ihr Fahrplanangebot aus.

Die SBS kann mit dem Kurs von Rorschach nach Rheineck am 1. Mai 2021 nicht wie geplant starten. Der Grund ist der aktuell niedrige Wasserstand des «Alten Rhein». Die SBS hofft, die Linie Mitte Mai in Betrieb nehmen zu können. Da die Lage in Deutschland den touristischen Grenzverkehr weiterhin nicht zulässt, wird eine Linie nach Kreuzlingen mit einer anschliessenden Rundfahrt ins Programm aufgenommen. Die Rundfahrt Romanshorn - Rorschach wird zudem ab dem 13. Mai 2021 täglich angeboten. Diese Alternativen werden so lange aufrechterhalten, bis der Ausflugsverkehr nach Deutschland wieder gestattet ist.

Not macht erfinderisch

Das Team um Geschäftsführerin Andrea Ruf will sich jedoch auch in dieser Saison nicht unterkriegen lassen. Aus diesem Grund werden die Schifffahrten Richtung Kreuzlingen neu ins Programm aufgenommen. «Mit diesem Fahrplan geben wir unseren Gästen täglich die Möglichkeit den See entlang des Schweizer Ufers zu geniessen», sagt Ruf. Von Normalität kann dennoch keine Rede sein, alle Charter- und Themenschiffe sind bis auf weiteres abgesagt. Die Durchführung von rund 50 reservierten Charterfahrten ist fraglich und abhängig von weiteren Lockerungsschritten des Bundesrates. Die SBS hat Ihre Geschäftsbedingungen bereits vor einem Jahr angepasst und die Kunden profitieren von grosszügigen Stornierungsbedingungen.

Tourist Information Rorschach öffnet

Bei all den Schwierigkeiten gibt es auch positive Nachrichten. Zum Beispiel, dass die Tourist Information in Rorschach am 1. Mai 2021 wieder öffnet. Nach der Schliessung im letzten Herbst sah es zunächst danach aus, dass es keine touristische Informationsstelle mehr in Rorschach gibt. Auf die Initiative der Stadt Rorschach hin, konnte für das Jahr 2021 eine Lösung im Hafenpavillon gefunden werden. Neben dem Initiator ist auch St. Gallen-Bodensee Tourismus weiterhin mit von der Partie. Die Information hat täglich geöffnet. Auch Schifffahrtstickets der SBS können wie gewohnt in der Tourismus Information gekauft werden. «Das ist für die Schifffahrt sehr wichtig», sagt Marketing- und Verkaufsleiter Markus Wilda «da Rorschach mit durchschnittlich über 110'000 Passagierbewegungen ein systemrelevanter Mosaikstein im Schifffahrtsnetz ist.»

Die Terrasse des Restaurant Hafen ist geöffnet

Seit dem 19. April 2021 ist die Terrasse des Restaurant Hafen in Romanshorn wieder geöffnet und bringt etwas von der Normalität zurück auf die Hafenplattform. Die Frequenzen auf der Terrasse sind sehr erfreulich und zeigen das die Gäste den Austausch bei feinem Essen vermisst haben. Auch die Mitarbeitenden des Restaurants sind froh, endlich aus der Kurzarbeit an den Arbeitsplatz zurückkehren zu dürfen.