Last-Minute Gennaker Training auf Mallorca

Palma, 13.04.2021 von IBN

Der Segelberater Oliver Ochse teilt mit, dass für Kurzentschlossene vom 29. April bis 02. Mai noch drei Plätze für ein Segeltraining in der Bucht von Palma frei sind. Im Fokus stünden der Segeltrimm und optimale Manöver.

Oliver Ochse ist seit Jahren am Bodensee unter Anderem bekannt durch seine zahlreichen Vorträge auf der Aktionsbühne der IBN auf der Interboot. Informationen gibt es hier, Fragen und Anmeldungen können per email an Oliver@Segelberater.com geschickt werden.