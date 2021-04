Versuchter Einbruch bei Kanu-Club

Radolfzell, 07.04.2021 von IBN

In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in das Vereinsheim des Kanu-Clubs in der Karl-Wolf-Straße in Radolfzell einzubrechen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise telefonisch unter 07732 95066-0 entgegen.

Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter an einem Fensterladen des Gebäudes zu schaffen und versuchten den

Laden mit Steinen und Stöcken aufzubrechen. Der Fensterladen hielt diesem jedoch Stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen.