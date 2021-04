BYC Überlingen startet mit Segel-Bundesliga-Training

Überlingen, 06.04.2021 von IBN

Mit Hygienekonzept und Corona Tests starteten die Seglerinnen und Segler der Ersten Segel-Bundesliga und der Jugend-Segel-Liga am Osterwochende in das erste Training auf dem Wasser. „Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, welches strenger als die Landesvorschrift ist“, berichtet Teammanager Matthias Steidle über die Vorsichtsmaßnahmen während dem Training.

Wie der Bodensee Yachtclub weiter mitteilt könne die Erste und Zweite Segel-Bundeliga voraussichtlich mit dem ersten "Spieltag" vom 07. - 09. Mai in Prien am Chiemsee eröffnet werden und stattfinden. Mitte Mai würde demnach der zweite "Spieltag" in Überlingen ausgetragen.

Weiter Hintergründe werden in der kommenden Ausgabe der IBN zu lesen sein.