Max Gigli übergibt Segelmacherei

Bottighofen, 26.03.2021 von IBN

„Es ist bald an der Zeit, Adjeu zu sagen“ so Max Gigli’’. Nach über drei spannenden und ereignisreichen Jahrzehnten in der Segelmacherei in Bottighofen zieht er sich in diesem Jahr vom Berufsleben zurück und bedankt sich bei allen Partnern, Kunden und Geschäftsfreunden für das jahrzehntelange Vertrauen und das angenehme Miteinander.

Die neue Belegschaft der XM-Marine Segelmacherei besteht aus Anne Hoffmeier und Daniela Messmer. Hoffmeier ist Segelmacherin und Bootsbauerin mit Berufserfahrung und kümmert sich um Textilien, Rigg, Segeleinsatz- und Design.

Messmer ist ausgebildete Sattlerin mit mehrjähriger Berufserfahrung im Sondertextilbau. Sie ist zuständig für die Produktion und Reparatur der Bootspersenninge und für textile Werke.

Gigli bleibt dem Betrieb in diesem Jahr noch als Couch verbunden. Eine sorgfältige Einarbeitung des jungen Teams findet bereits seit letztem Dezember, beziehungsweise seit März 2021 statt. Zusätzlich werden in den kommenden Monaten Praxis-Lernblöcke in der Partner-Segelmacherei UK-Sails Deutschland stattfinden.

Kontakt: segel@diesegelmacherei.ch, Tel. 0041 71 680 05 35