Ostern segeln in Palma

Vom 5. bis 9. April mit Oliver Ochse.

23.03.2021

Kein Lockdown auf Mallorca und keine Quarantäne bei der Rückreise. Endlich wieder segeln gehen.

Noch sind zwei Plätze auf der „Petit Chasseur“, einer Archambault M 34 frei. Am Ostermontag beginnt der Start in die neue Segelsaison. Die Petit Chasseur segelt wie eine etwas größere J 70 und hat ebenfalls Gennaker und Square-Top Großsegel.

Gesegelt wird von Montag bis Freitag in der Bucht von Palma. Falls zu wenig oder zu viel Wind ist, steht das Training von Hafenmanövern auf dem Plan. Ansonsten erst einmal die Grundmanöver und dann kommt Trimm und Gennaker segeln. Übernachtet wird an Land und an Bord gibt es maximal fünf Plätze. Das Training ist für alle Segler gedacht, die gerne trimmen und mit Gennaker segeln.

Alle weiteren Informationen gibt es hier . Fragen und Anmeldung an: Oliver@Segelberater.com