eSAILING Champions League startet

Hamburg, 16.02.2021 von IBN

Vor Saisonauftakt auf dem Wasser startet die SAILING Champions League (SCL) erstmals den Wettkampf im eSailing Format. Weltweit können bis zu 228 Clubs und Spieler gegeneinander antreten. Das Spiel orientiere sich stark an der realen Sailing Champions League, teilen die Veranstalter mit. Es gebe drei Qualifikations-Runden, aus denen je die Top 16 Clubs in eine Final-Serie einziehen. Und wie in der Realität werde auch virtuell auf J/70 Booten gesegelt. Der Gesamtsieger-Club der Serie darf sich „eSAILING Champions League Winner“ nennen.

Jonathan Koch, Weltranglisten Fünfter, möchte auch in diesem Jahr wieder für den Bodensee Yacht Club Überlingen (BYCÜ) an den Start gehen. Das schöne am virtuellen Clubsegeln findet er, sei es, seinen Club vertreten und repräsentieren zu können: „Da werden auch Seglerinnen und Segler hellhörig, die sonst vielleicht nicht so viel mit eSailing zu tun haben“ freut er sich. Koch sieht das Spiel wie im echten Segeln sehr taktisch. „Man sollte sich nicht nur auf die technischen Tools des Spiels verlassen. Es ist wichtig, die Wenden dynamisch zu fahren, auf dem Vorwind auch mal abzufallen oder anzuluven. Da merkt man schon, dass man da sehr viel rausholen kann“, verrät er einen seiner Tipps. Dass seine Taktik aufgeht, bewies er bereits in der eSailing-Bundesliga im Jahr 2020: Er wurde Vizemeister.