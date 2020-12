Was gilt im IBK-Raum bei der Einreise aus einer Nachbarregion im Ausland? Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) hat in einer Pressemitteilung die aktuellen Regelungen (Stand 14.12.) und die Links zu den offiziellen Informationsseiten zusammengefasst.

Die Situation in der zweiten Corona-Welle stellt sich rund um den Bodensee in den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg, den Schweizer Kantonen sowie in Liechtenstein unterschiedlich dar. Entsprechend gelten auch unterschiedliche Vorsorgemaßnahmen zur Beschränkung von Kontakten im öffentlichen und privaten Leben, so die IBK.

Klares Ziel der IBK sei es, den kleinen Grenzverkehr wo immer möglich aufrecht zu erhalten. Erneute pauschale Grenzschließungen wie bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 sollen vermieden werden. Dabei helfe ein Sechs-Punkte-vom Juni 2020 mit regionalen Maßnahmen für ein koordiniertes Vorgehen in der Bodenseeregion.

Die IBK stellt auf ihrer Webseite eine Liste zu den offiziellen Informationsseiten der verschiedenen Regionen bereit. Damit können sich Einheimische und Grenzpendler in der Bodenseeregion einen Überblick über die geltenden Maßnahmen zur Pandemieeindämmung und zur Einreise ins Nachbarland verschaffen.

Nach derzeitigem Stand sind die Grenzen prinzipiell offen, wenn auch die Aufenthaltszwecke in einzelnen Regionen eingeschränkt sind. Der kleine Grenzverkehr ist weitgehend möglich, wenn auch teils mit Beschränkungen. Von Quarantänepflichten bei der Einreise bestehen in allen Ländern Ausnahmen für Grenzpendler (Beruf und Bildung) oder für Einreisende mit dringenden Gründen (z.B. Besuch naher Verwandter, wichtige berufliche Gründe, Güterverkehr, Gesundheitswesen).