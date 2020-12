Christoph Rassy gewinnt ”Lifetime Achievement Award”

11.12.2020

Christoph Rassy bekam bei der „Boat Builder Awards for Business Achievement 2020” den sehr erhrenvollen Preis “Lifetime Achievement Award”, was in Deutsch etwa so viel wie ”Preis für das was man in seinem Leben erreicht hat” heisst, so Hallberg Rassy in ihrer Pressemitteilung.

Die Jury sagt, dass dieser Preis an jemanden vergeben wird, der „in seiner Karriere einen erheblichen Einfluss auf den Bootsbau und die Branche gehabt hat“.

Die Auszeichnung wird gemeinschaftlich organisiert von der International Boat Industry IBI und der Metstrade. Sie wertet und prämiert besondere Leistungen von Firmen, Personen und Gruppen aus Schlüsselbereichen der Sportboot- und Superyachtindustrie.