Wenn der Weihnachtsmann mit dem Opti kommt

Fotogruß des Lübecker Yacht Clubs

Lübeck, 07.12.2020 von IBN

Die traditionelle Konstanzer Regatta der "Eisernen" musste in diesem Jahr ausfallen. Auch andernorts gibt es solche winterlichen Spaßregatten -beispielsweise die sogenannte "Eisarsch-Regatta" des Lübecker Yacht Clubs (LYC) im Norden. Auch sie ereilte das gleiche Schicksal, wie die "Eiserne" am Bodensee. Zwei Kameraden des Clubs an der Wakenitz gingen dennoch aufs Wasser. Dabei entstand dieses Bild, das der LYC als Adventsgruß verschickte.

1969 erstmals durchgeführt, ist die Tr<dition der "Eisarsch-Regatta" des LYC fünf jahre älter, als die "Regatta der "Eisernen". Anders, als bei der "Eisernen", gehen dort auch sonst nur Optis an den Start -aber immer, wie auch auf dem Bild, mit erwachsenen Seglern ab 21 Jahren. Zuletzt nahmen 74 Seglerinnen und Segler an der Traditionsregatta auf der Wakenitz teil, die seit 2019 auch Frauen zur Teilnahme offen steht.