Einbruch in Bootssattlerei

Bodman-Ludwigshafen, 27.11.2020

Bereits in der Nacht vom 14.11.2020 auf den 15.11.2020 sind unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster in die Geschäftsräume einer Bootssattlerei in Bodman eingebrochen.

An dem Fenster entstand kein Schaden, jedoch wurden aus einem Büro mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Der Dieb hat das Fenster wieder geschlossen und das Gebäude durch die Ausgangstüre verlassen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, oder das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9393-0, entgegen.