SMCF in Notlage: Dringend Container-Stellplatz gesucht

Friedrichshafen, 09.11.2020 von IBN

Der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen e.V. (SMCF) ist mit seinem Vereinsheim, der ehemaligen Fähre „Schussen“ im Hinteren Hafen, sehr präsent im Stadtbild. Nun steckt der Verein in der Klemme und sucht dringend einen Stellplatz für seinen Lagercontainer.

Leider sei der Platz rund um das als öffentliche Gaststätte geführte Vereinsheim im Hinteren Hafen sehr knapp, teilt SMCF-Präsident Ralf Steck in einer Pressemitteilung mit. Deshalb habe der Club seit vielen Jahren in der Nähe des Hafens auf dem Gelände eines Clubmitglieds einen 40-Fuß-Seecontainer abgestellt, der als Lagerfläche für all die Dinge diene, die der Club für seine Arbeit benötigte. Von Akten und Dekoartikeln über Werkzeuge bis hin zu Segeln für die Clubschiffe und Jollen für die Jugendarbeit.

Leider müsse der SMCF nun sehr kurzfristig diesen Platz räumen, da das Gelände bebaut werden soll. Deshalb suche der Verein dringend einen Stellplatz für seinen Container mit den Maßen von ca. 2,5 x 15 Meter. Der Stellplatz sollte im Stadtgebiet Friedrichshafen liegen und mit dem Auto zugänglich sein.

Die Stadt Friedrichshafen und die Bodensee-Schiffsbetriebe als Betreiber des Hinteren Hafens konnten dem SMCF leider nicht weiterhelfen, so Steck. Er freue sich daher über Angebote für einen Stellplatz per email oder Telefon 07541-24234.