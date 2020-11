Diebstähle im Hafen Öhningen

Öhningen, 02.11.2020

m Zeitraum von Dienstag, 27.10.2020, bis Samstag, 31.10.2020, ereigneten sich an dem Trockenliegeplatz des Hafens Öhningen-Oberstaad zwei Diebstahlsfälle.

An einem auf dem Trailer am Parkplatz abgestellten Boot durchtrennten bislang unbekannte Täter diverse Leitungen, brachen ein Schloss an der Motorbefestigung auf und entwendeten anschließend den Motor.



Bei einem weiteren Motorboot wurde ein mittels Drahtseil am Trailer befestigtes Solarmodul sowie ein Laderegler und eine Autobatterie gestohlen.



Der Gesamtschaden bei beiden Fällen beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.



Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben - auch in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge - und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 07531 / 59020 in Verbindung zu setzen.