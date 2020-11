Große Erfolge des Kompetenzzentrums

Bootskriminalität der Wasserschutzpolizei in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden

Konstanz / Göppingen, 31.10.2020 von IBN

An den europaweit stattfindenden Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Kfz-Kriminalität, Schleusung und Dokumentenfälschung nahmen auch in diesem Jahr wieder Polizeidienststellen aus Baden-Württemberg teil.





Neben einer Vielzahl an Straftaten wurden auch Drogen und gefährliche Gegenstände oder Waffen sichergestellt. Darüber hinaus konnte das Kompetenzzentrum Bootskriminalität (KBK) in Konstanz (als SPOC - Single Point Of Contact - für Bootskriminalität in Deutschland) in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten der Wasserschutzpolizei Berlin und ausländischen Dienststellen aus

Dänemark, Kroatien, Polen, Ungarn und Montenegro vier entwendete Außenbordmotoren, zwei durch Diebstahl abhanden gekommene Motorboote sowie einen Jetski sicherstellen lassen. Ein weiterer Außenbordmotor wurde durch Zuarbeit

des KBK in Montenegro sichergestellt. Alles zusammen in einem Gesamtwert von ca. 100.000 EUR.



Zwei Täter konnten dabei sogar in Haft genommen werden und warten derzeit auf ihre Auslieferung nach Deutschland.



Das Kompetenzzentrum Bootskriminalität und das niederländische Stolen Boat Team unterstützten zudem in enger bilateraler Kooperation die Küstenwachen von Griechenland, Albanien, Montenegro und Italien bei der Überprüfung von mehreren

Segelyachten, die zur Schleusung von Migranten in der Adria verwendet wurden. Bei den groß angelegten Aktionen an Land und auf See konnten knapp 3000 illegale Migranten aufgegriffen und 13 Schleuser festgenommen werden.



Diese Fahndungserfolge waren nur dank der engen und direkten Zusammenarbeit mit Frontex und den tangierten europäischen Polizeidienststellen möglich.



Beispielsweise wurden die vier zuvor genannten Bootsmotoren innerhalb von nur 1,5 Stunden nach der Fahndungsauslösung durch das KBK in Ungarn in amtliche Verwahrung genommen. Dies zeigt die gute Vernetzung und Zusammenarbeit der

europäischen Polizeidienststellen, nicht nur während solchen europäischen Aktionstagen.