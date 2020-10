Gennaker-Herbsttraining

Palma, 19.10.2020 von IBN

Noch einmal in wärmeren Gefilden segeln gehen, bevor der Winter kommt: Der Segelberater, Oliver Ochse, der seit Jahren auf der IBN-Aktionsfläche der Interboot seine interessanten Vorträge präsentiert, bietet auch in diesem Herbst und Winter in der Bucht von Palma (Mallorca) ein viertägiges Training an.

Entspanntes segeln mit dem Gennaker, Segeltrimm und optimale Manöver stehen im Fokus.

Termine:

Donnerstag 29. Oktober bis Sonntag 1. November

Donnerstag 3. bis Sonntag 6. Dezember



Alle weiteren Informationen zum Training sind hier zu finden.

Fragen und Anmeldung per EMail an: Oliver@Segelberater.com