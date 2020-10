Gratulation zum Aufstieg

Ein Bericht von Stefan Rösch (KYC) und Ulrike Grundt (BYCÜ) über die Erfolge der Bodenseeclubs in der Segelbundesliga

Konstanz/ Überlingen, 12.10.2020 von IBN

Jetzt hat es doch geklappt. Beide Teams vom Bodensee haben auch in der letzten Regattaserie auf der Außenalster in Hamburg sich behaupten können und steigen damit für die nächste Saison in die 1. Segel-Bundesliga auf. Die Segler vom Überlinger BYCÜ mit Matze Steidle (Taktik), Jörg Munk (Trimm), Jonathan Koch (Vorschiff) und Konstantin Steidle (am Ruder) haben sich mit 10 Punkten einen souveränen ersten Platz in der 2. Segel-Bundesliga ersegelt. Der Konstanzer Yacht Club mit Johannes Voigt (Taktik) Albert Gerstmaier (Trimm), Wanja Pietenstock (Vorschiff) und Felix Schrimper (Steuermann) erreichte mit insgesamt 24 Punkten den 4. Platz und konnten damit ebenfalls aufsteigen. In der ersten Segel-Bundesliga gewann der Norddeutsche Regattaverein souverän mit 16 Punkten; der Bodensee ist vertreten mit Platz 4 (34 Punkte) des zweiten Überlinger Vereins SMCÜ und dem Württembergischen Yacht Club (WYC) auf Rang 8 (46 Punkte).