Anspruchsvolle Regattasaison beendet

Die Regattavereinigung Bodensee zieht positive Bilanz

Bregenz/ Langenargen, 07.10.2020 von IBN

Statt dreizehn Wettbewerbe konnten nur vier gefahren werden, dafür fand das Final Race der Regattavereinigung Bodense (RVB) aber zweitägig statt. Alles sei anders als sonst gewesen, bis auf eine einzige Konstante: Der Bodensee bleibe eine Diva und war für die 25 teilnehmenden Crews eine echte Herausforderung, wie die Vereinigung zum Abschluss der ORC-mitteilt.

Beim Final Race am vergangenen Wochenende in Langenargen, durften aufgrund der Reisebeschränkungen die österreichischen Crews nicht von Bord. Eine Woche davor mussten die Wettfahrten vor Fußach aus dem selben Grund gänzlich abgesagt werden. Trotzdem zieht die RVB eine positive Bilanz zur Saison: Das für die Wettfahrten zugrunde gelegte ORC Handicap System, das -ähnlich Yardstick -unterschiedliche Boote miteinander vergleichbar mache und gerechte Wettkampf-Ergebnisse erzielen wolle, fände demnach am Bodensee immer mehr Akzeptanz.

Gesamtsieger über alles auf der Kurzstrecke wurde die in der ORC Klasse eins startende Shooting Star des Eigners Dr. Dieter Kurz, gesteuert von Veit Hemmeter, Lindauer Segler Club. Er wird dicht gefolgt von Wilhelm Gorbach, Bregenzer Segelclub, der in der ORC Klasse zwei mit seiner neuen J/99 Enjoy, gleich in der ersten Saison dieses hervorragende Ergebnis erzielte. Der Wettkampf dieser beiden Crews war bis zum Schluss Spannung pur, so die Mitteilung der Vereinigung.

Gesegelt wurde in drei ORC Klassen plus Sportbooten auf Kurzstrecke, Up and Downs, und auf der Langstrecke. Die Regatten waren das Überlinger Schatzkistle, der OD/ORC Cup des Bregenzer Segel-Clubs, und das RVB Final Race in Langenargen. Bei den letzten zwei herrschten teilweise Starkwinde bis 30 Knoten und hohe Wellen. Diese Kombination verursachte durch viel Druck auf das Material einiges an Verschleiß. ORC drei gewann Armin Nops auf seiner "No.3" aus Wallhausen. Bei den Sportbooten Benjamin Off vom Yachtclub Meersburg auf der "Diabolo Verde".

Bei der Langstrecke konnte nur “The Race”, die 70 Meilen Regatta von Langenargen über Bodman, Lochau und zurück gesegelt werden. Zudem wird auch bei der Bodenseemeisterschaft der Langstrecke das Final Race gewertet. Sieger ist der "Sonnenkönig" von Armin Schmid vom Segelsport Club Romanshorn. Die traditionellen Regatten Rundum und West-Ost fielen Corona zum Opfer.