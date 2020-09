Nach gutem Start: Die Segel sind gesetzt für das zweite Wochenende

Ausseller verzeichneten gute Verkäufe

25.09.2020

Noch bis Sonntag, 27. September, zeigt die Special Edition als erste große Messe in Baden-Württemberg seit dem Frühjahr in sechs Messehallen alles rund um das Hobby auf dem kühlen Nass.

Rund 200 Aussteller präsentieren die Trends und Neuheiten der kommenden Saison. Segelyachten, Motorboote, Surfboards, Elektronik und Zubehör warten ebenfalls auf Wassersportbegeisterte. Fachlich kompetent aufbereitete Informationen aus erster Hand vermitteln die Experten im Segel- & Reise-Kompetenz-Center und auf der IBN-Aktionsfläche. Praktische Tipps für die nächste Reise halten Experten der Charter- & Törnberatung parat.

Sportlich wird es am Samstag und Sonntag bei der Interboot Trophy an der Uferpromenade vor Friedrichshafen: Bereits zum 16. Mal findet die Regatta statt. An den Start gehen werden Crews mit Segelyachten vom Typ J/70.

Unter Berücksichtigung von umfangreichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wie der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie dem Verkauf von tagesdatierten Online-Tickets präsentiert die Interboot von Samstag, 19. bis Sonntag, 27. September 2020 täglich von 10 bis 18 Uhr die Welt des Wassersports.

