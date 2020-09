boot Düsseldorf 2021 voll auf Kurs - alles läuft nach Plan

24.09.2020

„Die boot Düsseldorf ist sich als weltweit größte Plattform für den Wassersport ihrer Verantwortung für die Branche bewusst. Mit der boot vom 23. bis 31. Januar 2021 werden die Weichen für ein erfolgreiches Jahr und eine positive Zukunft gestellt, wie die Messe mitteilt.

Wir sind sicher, dass wir alle gemeinsam dies meistern können und freuen uns, den Ort in Düsseldorf dafür bieten zu können. In 17 Messehallen werden wir nach den gültigen Hygiene- und Infektionsschutzregeln eine zwar etwas andere, doch ebenso begeisternde boot organisieren. Vorgemacht hat uns dies der gerade zu Ende gegangene CARAVAN SALON 2020. Er hat eindrucksvoll bewiesen, wie Messen in Düsseldorf auch in diesen Zeiten Erfolg haben und Aussteller auch mit den neuen Regeln beachtliche wirtschaftliche Ergebnisse erzielen können. Dieses Resultat stimmt uns sehr froh, denn es hat gezeigt, dass Messen auch heute unverzichtbare Marketing-Instrumente sowohl für die Caravaning-Industrie als auch für die Wassersportbranche sind“. Mit diesen Worten beschreibt Messechef Wolfram N. Diener die Situation in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.