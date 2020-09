Leichte Brise zur Landesjüngstenmeisterschaft der Optimisten

Überlingen, 24.09.2020 von IBN

Auch die Landesjüngstenmeisterschaft der Optimisten wurde dieses Jahr in eine andere Veranstaltung integriert. Sie wurde am 19. und 20. September im Rahmen des Überlinger Sonnenfisch unter der Regie des Segel- und Motorboot-Clubs Überlingen ausgetragen.

„Ich gehe davon aus, dass wir nach der Steuermannsbesprechung die rot-weiße Ringelsocke hochziehen“, kündigte Wettfahrtleiter Marc Morath um 11 Uhr 30 an. Dass sie so lange oben bleiben würde, hatte sich niemand gewünscht. Erst zwei Stunden später verflüchtigte sich der Hochnebel, endlich baute sich eine leichte Thermik mit konstanten fünf Knoten auf und kurz nach 14 Uhr konnten 30 Opti-B und 34 Opti-A Segler das Sonnenfischle jagen.

Auch am Sonntag sah es ganz danach aus, als würde die LJM ohne weitere Wettfahrt und mit nur zwei Läufen vom Samstag enden. Doch dann konnte Morath kurz nach 14 Uhr eine dritte Runde anschießen. So beständig war plötzlich die Brise, dass sie sogar Lust machte, weiterzusegeln.

Für mehr als 60 Kinder mit ihren Eltern stand jedoch die Heimfahrt an. „Wir freuen uns über die hohe Beteiligung der Bayern“, sagte die Vorsitzende des Landes-Segler-Verbands Gabriele Kromer-Schaal bei der Preisverleihung und richtete die Grüße und den Dank von Landesjugendobmann Fabian Bach aus, der bei der Regatta leider nicht mit vor Ort sein konnte. Mehr als ein Drittel der Seglerinnen und Segler waren aus dem benachbarten Bundesland gekommen. „Ich hoffe, dass wir bald wieder eine gemeinsame Landesjugend- und Jüngstenmeisterschaft bei uns in Baden-Württemberg ausrichten können“, sagte sie und beteuerte, die Verbände stünden diesbezüglich nach wie vor in Kontakt.

Zumindest in diesem Jahr war die Meisterschaft fest in bayerischer Hand. Landesjüngstenmeister Platz eins bis drei wurden Lukas Wagner (Deutscher Touring YC), Lucas Hamm (Chiemsee YC) und Moritz Wagner (Deutscher Touring YC). Als bester Segler aus Baden-Württemberg kam Constantin Tröger vom BYC Überlingen auf Platz vier.



Alle Ergebnisse unter www.ljm-bw.de