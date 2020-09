Seglertag abgesagt

Abstimmungen per Umlaufbeschluss

Friedrichshafen, 24.09.2020 von Michael Häßler

Der für den 21. November in Stein am Rhein geplante Bodensee Seglertag wurde aufgrund der derzeit unklaren Coronasituation abgesagt.

Dies hat der Bodensee Segerlverband (BSVb) in seiner gestrigen Vorstandsitzung auf der Interboot beschlossen. Neuwahlen stehen keine an und die geplanten Abstimmungen sollen per schriftlichem Umlaufbeschluß erfolgen.

Die Mitgliedsvereine werden vom BSVb über nähere Details schriftlich informiert.