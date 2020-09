Soll der Bodensee „digital“ werden?

Präsentation des Bodensee Segler Verbands auf der Interboot

Friedrichshafen, 21.09.2020 von IBN

Beim Bodensee Seglertag im November sind die Segelclubs am Bodensee aufgerufen, über die Zukunft der Gastplatzvergabe abzustimmen.

Der Bodensee Seglerverband (BSVb) möchte bei dieser Abstimmung ein Votum der Mitglieder über eine vertragliche Zusammenarbeit mit Boatpark durchführen, einem kommerziellen Schweizer App-Anbieter.

Peter Wiedl, Geschäftsführer von Boatpark, informiert täglich um 13.30 Uhr auf der Interboot (IBN-Aktionsfläche in Halle A4) über seine App und seine Vorstellungen, den Bodensee zur „digitalen Modellregion“ umzugestalten, wie er sich ausdrückt.

Das Thema ist hoch umstritten und polarisiert den Wassersport. Falls die App kommt, werden gravierende Veränderungen am See stattfinden. Gut informierte Vereinsvorstände und vorhergehende, fachlich kompetente Diskussionen und Abstimmungen in den Vereinen sind daher unabdingbar. Auf der Interboot können diesbezügliche Fragen aus erster Hand und berufenem Mund beantwortet werden.

Der Bodensee Motorbootverband (IBMV) steht für eine Zusammenarbeit in dieser Sache nicht zur Verfügung.