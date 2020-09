Interboot: Das Rahmenprogramm ist online

Friedrichshafen, 17.09.2020 von IBN

Das Segel- & Reise-Kompetenz-Center bietet ein dichtes und fundiertes Informationsprogramm rund um die Themen Segeln, Reisen und Charter auf der ganzen Welt, während sich das Programm der IBN-Aktionsfläche verstärkt mit bodenseerelevanten Themen und dem praktischen Handling von Segel-, Motorbooten und SUP's befasst.

Neben den Vorführungen von Oliver Ochse zum Segeltrimm gibt es auf der IBN-Aktionsfläche praktische Vorführungen zum Polieren von GfK-Oberflächen, sicheres Ankern am Bodensee und die korrekte Handhabung eines SUP. Der Bodensee Seglerverband informiert über die Reservierung von Gastplätzen per App und der Deutsche Motoryachtverband über neuartige Unterwasseranstriche.

In der Charter- und Törnberatung werden alle wichtigen Fragen rund um’s Chartern und den nächsten Törn beantwortet und das Trailertraining lässt Sie unter fachkundiger Anleitung Ihre Fähigkeiten mit dem Trailer am Auto erlernen und verbessern.