Zweiter Regattatag der Segel-Bundesliga in Berlin

24.08.2020

Vom 28. bis 30. August 2020 geht der Kampf um die Meisterschale beim amtierenden deutschen Meister Verein Seglerhaus am Wannsee in die nächste Phase. Nach der starken Leistung des Aufsteigers One Kiel beim Heimspiel vor Schilksee gehen die Norddeutschen als Spitzenreiter ins Rennen. Ob das Team um Skipper Magnus Simon auch den anspruchsvollen Bedingungen am Wannsee gewachsen ist, wird sich am Wochenende zeigen.

Hamburg, 24.08.2020 – Zu den Herausforderern der Kieler gehören die aktuell Zweit- und Drittplatzierten, der Segel- und Motorbootclub Überlingen sowie der Wassersport-Verein Hemelingen. Beide Clubs bewiesen ihr Können auf internationalem Niveau erst am vergangenen Wochenende bei der SAILING Champions League (SCL) in Tutzing am Starnberger See, wo sie sich jeweils erfolgreich einen Platz für das SCL Finale in Porto Cervo, Italien, ersegelten.