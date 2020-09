Erfolgreiche Jugendarbeit beim YC Sipplingen wird belohnt

24.08.2020

Als einzige Teilnehmerin aus Baden-Württemberg wurde Ines Riedel vom YC Sipplingen in die 10 köpfige Mannschaft des DODV nominiert, die an der Europameisterschaft in Portoroz teilnimmt.

Talent, ständiges Training und viele gesegelte Regatten (soweit Coronabedingt möglich), mit viel Einsatz der Trainer in den Leistungszentren, des YC Sipplingen und grosser familiärer Unterstützung, sowohl zeitlich als auch finanziell tragen jetzt Früchte. Der YCSi wünscht Ines vom 18.-25 Oktober in Slovenien viel Erfolg gegen die Armada des internationalen Starterfeldes. Weitere Infos dazu beim DODV unter https://www.dodv.org/blog/2020/08/20/optimist-european-championship-2020-10-ger-segler-dabei