Württembergischer YC gewinnt Champions League Qualifier am Starnberger See

Tutzing, 24.08.2020

Nach vier Segeltagen des Sailing Champions League (SCL) Qualifiers am Starnberger See konnte sich der Württembergische YC gegen seine 22 Konkurrenten durchsetzen. Zweitplatzierter wurde der Norddeutsche Regatta Verein, den dritten Platz belegte das Team von Bordée de Tribord aus der Schweiz. Neben den bereits als Finalisten feststehenden amtierenden Meistern der 19 nationalen Ligen qualifizierten sich nun die zwölf besten Clubs des Tutzing Qualifiers für das SCL Finale in Porto Cervo, Italien, vom 15. bis 18. Oktober.

Bei wechselhaften Bedingungen am Starnberger See segelten vier Clubs, der Norddeutsche Regatta Verein, Bordée de Tribord, der Regattaclub Oberhofen sowie der Württembergische Yacht-Club in den Abschlussrennen den Qualifier-Sieg unter sich aus. Zunächst dominerte der Norddeutsche Regatta Verein, doch der Württembergische Yacht-Club gewann als Erster die für den Sieg erforderlichen zwei Rennen.