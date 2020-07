Radolfzeller Seglerinnen siegen am Starnberger See

Radolfzell, 08.07.2020 von IBN

Das Wetter bescherte der ersten Ranglistenregatta überaus traumhafte Segelbedingungen für die 18 Teams im 29er-Feld in Tutzing am Starnberger See. Der Wind legte am Sonntag von 15 auf 22 Knoten zu, während die Sonne sich von ihrer schönsten Seite zeigte. Wie deren Jugendleiterin mitteilt, legte das Team Katharina Schwachhofer und Elena Stoltze vom YC Radolfzell einen ausgezeichneten Saisonstart hin und sicherten sich mit vier von fünf Laufsiegen den ersten Platz.

Aufgrund von aktuellen Corona-Einschränkungen musste das Rahmenprogramm auf das reine Wettfahrtsegeln reduziert werden. Eine Siegerehrung konnte nicht stattfinden.

Ergebnisse:

1. Katharina Schwachhofer/Elena Stoltze (Yacht-Club Radolfzell)

2. Marie-Sophie Meinert/Justus Ernst (Diessner Segel-Club)

3. Frederik Steuerer/Lukas Goyarzu (Augsburger Segler-Club)