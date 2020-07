Verunglückter Schwimmer verstorben

Wasserschutzpolizei ruft zur Vorsicht auf

Bodman, 08.07.2020 von IBN

Der 56-jährige Mann, der bei einem Badeunfall am 05. Juli im Bodensee bei Bodman verletzt wurde, ist zwei Tage später in einer Klinik verstorben. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Überlingen dauern an.

Die Wasserschutzpolizei nimmt den tödlichen Badeunfall zum Anlass um erneut auf folgende Grundsätze hinzuweisen: