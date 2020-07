Nachwuchssegler meistern Corona-Krise

Radolfzell, 07.07.2020 von IBN

Auch die Aktivitäten der Nachwuchssegler am Untersee waren von großen Einschränkungen durch die weitreichenden Corona Verordnungen betroffen. Nachdem das Training bei den Jollenseglern Reichenau in der Fördergruppe der 420er bereits im April mit Seezugang über Privatgrundstücke wieder aufgenommen werden konnte, waren andere Vereine, wie der YC Radolfzell im clubeigenen Hafen bis in den Juni hinein stark eigenschränkt, wie deren Jugendleiterin, Anne Mündermann mitteilt.

Der Sparkassencup der Optimisten und 420er im April wurde auf den September verschoben, viele Anläufe der Trainingsaufnahme mussten kurzfristig abgesagt werden, weil Auflagen nicht zu erfüllen waren. Die aktuelle Situation sei für den YCRa zudem durch den Wechsel des hauptamtlichen Trainers Jakob Janich zum Landessegler-Verband nach Friedrichshafen als Nachwuchssichtungstrainer erschwer. Dadurch entstehe im Club eine Vakanz der hauptamtlichen Trainerstelle. Durch den Einsatz ehrenamtlicher Trasiner, Eltern und nicht zuletzt des Landestrainers Peter Ganzert, gelang es dennoch, einen regelmäßigen Trainingsbetrieb für Optimisten, 420er und Laser einzurichten, so Mündermann.

Am vergangenen Wochenende (04.-05.Juli) zeigten sich demnach bereits die Früchte des Engagements: Die Seglerinnen und Segler der Opti A und B Klasse und der Laser konnten zeitgleich am Bostalsee (Hessen) bzw. vor Überlingen erfolgreich erste Regatten absolvieren. Zeitgleich waren die Mitglieder der Fördergruppe Optimist zum Sichtungstraining ans Landesleistungszentrum in Friedrichshafen geladen.

In den nächsten Wochen werden die Nachwuchsseglerinnen und -segler weiter intensiv am Heimatrevier trainieren, bevor es in den Ferien endlich wieder an den Gardasee geht, oder in Blockcamps an den Standorten Reichenau und Radolfzell gesegelt wird.

Ergebnisse

Laser Radial, Überlingen (26 TeilnehmerInnen)

1. Pauline Liebig (DSMC Konstanz)

2. Katharina Schoch (Stuttgarter SC)

3. Felix Vogt (RC Rastatt)

6. Maximilian Heller (SC Öhningen, YC Radolfzell)

7. Max Gasser (WW Radolfzell)

Laser 4.7, Überlingen (12 TeilehmerInnen)

1. Maximilian Reger (Chiemsee YC)

2. Sebastian Höke (SV Schluchsee)

3. Amy Fiona Heller (SC Öhningen, YC Radolfzell)

8. Max Winkler (SC Öhningen, YC Radolfzell)

Opti A, Bostalsee (13 TeilnehmerInnen)

1. Neele Mühlhauser (YC Radolfzell)

2. Constantin Tröger (BYC Überlingen)

3. Hannes Wehrle (JS Reichenau/YC Radolfzell)

5.?Ruben Voltmer (YC Radolfzell)

Opti B, SC Bostalsee (11 TeilnehmerInnen)

1. Lasse Weigt (SC Sorpesee Iserlohn)

2. Moritz Jakobs (YC Saarbrücken)

3. Matti Winkler (SC Öhningen, YC Radolfzell, Chiemsee YC)