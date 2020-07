Gewässerverunreinigung im Bodensee

Zeugen gesucht

Uhldingen, 06.07.2020 von IBN

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Sonntag, 05.07.2020, um 19:20 Uhr eine Gewässerverunreinigung im Bodensee bei Uhldingen-Mühlhofen gemeldet, welche glücklicherweise aufgrund der baulichen Begebenheiten im Gemeindehafen örtlich begrenzt und dadurch letztendlich auch geringfügig war.

Der Hafenmeister bemerkte demnach einen zirka 20 Meter x 10 Meter großen Ölteppich auf der Wasseroberfläche des Sportboothafens Uhldingen. Aufgrund des Geruches und der farblichen Ausprägung der Emulsion wurde vermutet, dass es sich um Diesel handelte. Die Gewässerverunreinigung konnte von den hinzugezogenen Kräften der örtlichen Feuerwehr durch Abbinden beseitigt werden. Diese befanden sich mit insgesamt 35 Mann, 5 Fahrzeugen und 1 Boot im Einsatz. Bislang liegen noch keine Hinweise auf die Herkunft des ausgetretenen Kraftstoffes vor. Obwohl es zu keiner Gefährdung des Trinkwasserspeichers Bodensee kam, muss der Verursacher mit einer Anzeige wegen Gewässerverunreinigung rechnen, so die Polizei.



Die zuständige Wasserschutzpolizei in Überlingen bittet in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 07551 94959-0 um sachdienliche Zeugenhinweise.