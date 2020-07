Startschuss für Dreieckskurs zum Polarkreis

Les Sables d‘Olonne, 04.07.2020 von IBN

Im November startet das Einhand-Rennen der IMOCAs um die Welt, die Vendee Globe. Bereits am heutigen Samstag, 04. Juni, fällt vorab der Startschuss zur Vendée-Arctic-Les Sables d’Olonne. Es handelt sich um einem Dreieckskurs, der 21 Segler in zehn Tagen nonstop von der französischen Atlantikküste, vorbei an Island bis zum Polarkreis und über die Azoren zurück zum Startpunkt in der Biskaya führt.

Wie sein Team mitteilt, nutzt der 39-jährige Skipper Boris Herrmann die Hochseeregatta nicht nur, um sein umgebautes Boot "Sea Explorer" unter Rennbedingungen für die Vendee Globe zu testen, sondern auch, um wissenschaftliche Daten an der Meeresoberfläche zu erheben. In Zusammenarbeit mit dem Programm der Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) der UNESCO wird Boris Herrmann demnach vor Island eine Driftboje aussetzen, um den Salzgehalt und die Temperatur des Wassers zu messen. Parallel dazu wird er mithilfe seines High-Tech-Labors, welches CO2 im Ozean an entlegenen und sehr schwer zugänglichen Orten misst, wichtige Daten liefern. Diese werden an Wissenschaftler übermittelt, die an den Programmen des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, GEOMAR (Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel) und des französischen Meeresforschungszentrums Ifremer arbeiten.

Der Schweizer Skipper Alan Roura (26) erfreut sich spätestens seit seiner Teilnahme am Mini Transat und dem überraschenden Sieg bei der Bol d’Or im Jahr 2013 zunehmender Bekanntheit in der Offshore-Szene. Nach seinem Umstieg auf den 40-Füßer und dem Abbruch der Route du Rhum 2014 und einem zehnten Platz bei der Transat Jacques Vabre 2015 kam er 2016 in der 60er Klasse an und segelte erstmals die Vendee Globe, bei der er den zwölten Platz ersegelte. Man darf gespannt sein, wie sich das schweizer Nachwuchstalent auf der IMOCA "La Fabrique" weiter entwickelt.