boot Düsseldorf startet mit neuer Kampagne

“reboot your business” macht Lust auf Meer und weckt die Leidenschaft für den Wassersport

Düsseldorf, 01.07.2020 von IBN

Die boot wird im kommenden Jahr mit dem neuen Kampagnenmotto „reboot your business“ wieder die internationale Geschäfts-Plattform mit Motor- und Segelyachten, dem Surfsport und Tauchen sein.

In der visuellen Darstellung wird das blaue Messelogo mit dem „boot“ Schriftzug von dem „re“ und dem „your business“ umschlossen. „Mit dem Slogan ‚reboot‘ wollen wir den Herstellern zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen. Auf der boot Düsseldorf 2021 werden sie das Ambiente für erfolgreiches Netzwerken und gute Geschäfte finden“, erläutert Michelidakis.

In der Führung der Messe Düsseldorf übergibt Werner M. Dornscheidt den Staffelstab an Wolfram N. Diener. Der Bereich Boating and Watersports Events ist mit der boot auch zukünftig in der direkten Zuständigkeit des Vorsitzenden der Geschäftsführung.