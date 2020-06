Rund um Corona 2020

Wettfahrt nur für Katamarane

Arbon, 30.06.2020 von IBN

Am vergangenen Samstag den 27.6.20 hat der Club 55 Bodensee unter dem Patronat des Yachtclub Arbon die Segelregatta Rund um Corona 2020 durchgeführt, wie Sammy Smits in einer Pressemitteilung schreibt.

Am Rennen rund um den Bodensee nahmen sieben der schnellsten Katamarane, die es am Bodensee gibt, teil. Unter den Teilnehmern waren auch die zwei Urgesteine Albert Schiess und Walter Steiner vom Yachtclub Arbon (Holy Smoke). Weitere Teilnehmer wie der Ex- Olympiateilnehmer Tom Rüegge (Orang Utan) sowie der letztjährige Zweite, Sammy Smits ( Green Horny) ebenfalls vom Yachtclub Arbon. Die traditionelle Regatta welche normalerweise am Abend vor Lindau gestartetet wird, wurde dieses Jahr Corona bedingt abgesagt.

Unter der Leitung von Wettfahrtsleiter G. Kiessling startete das Feld um 8:00 Uhr in Romanshorn. Es ging weiter zur Boje Eichorn (Konstanz). Als nächste Wendemarke wurde Überlingen angesteuert.

Das Feld kam bei wechselnden Winden gut voran. Bei der Ausfahrt vom Überlingersee teilte sich das Feld. Die einen segelten am Deutschen Ufer entlang Richtung Lindau, wobei der andere Teil das Schweizer Ufer bevorzugte. Fast im Sekundentakt wurde dann die letzte Boje vor Lindau umrundet. Innert 10 Minuten haben alle die Boje Lindau passiert. Die Strecke zurück nach Romanshorn wurde zum Dragrace. Fast im Parallflug schossen die Cat’s innerhalb 1 Stunde Richtung Ziel Romanshorn.

Wetterbedingt gab es einiges zu überstehen. Vom totalem Flautenloch bis zu Topspeed‘s von 39kmh. Alle Teilnehmer erreichten nach Rund 10 Stunden und 130 km das Ziel. Das Ziel als erster erreichte Tom Rüegge mit Team Orang Utan gefolgt von Sammy Smits mit Green Horny (YCA). Als Dritter erreichte Dominic Stahl mit Paulchen die Ziellinie. Auf den Plätzen vier bis sechs landeten Holy Smoke, Sonnenkönig, Oisure Rock. Wegen technischer Problemen hat der siebte Teilnehmer das Ziel nicht erreicht.

Die Organisatoren zeigten sich sehr erfreut und zufrieden über den in jeder Hinsicht gelungenem Anlass. Die diesjährige Rund um war nicht schneller aber heller. Eine Wiederholung im nächsten Jahr wird nicht ausgeschlossen.