Nacht der Boote am Vierwaldstätter See

Stansstad, 23.06.2020 von IBN

Am Freitag, 26. Juni lädt die schweizer Werft Hochmuth Bootsbau AG von 14.00 bis 22.00 Uhr zur "Nacht der Boote" an ihrem Standort in Stansstad am Vierwaldstätter See ein.

Wie der Veranstalter mitteilt, wird in diesem Rahmen die offizielle Schweizer Premiere der Windy 37 Shamal sowie der Beneteau Gran Turismo 32 erfolgen, sowie ein vielseitiges Portfolio an Neubooten der Marken Windy, Marex, Four Winns, Beneteau, Parker, Nordkapp und Sting gezeigt. Neben den Neubooten werden demnach auch professionell aufbereitete Gebrauchtboote von 6 bis 13 Metern Länge angeboten.

Infos: www.hochmuth.ch