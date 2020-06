Katamarane verkehren wieder an den Wochenenden

Konstanz, 22.06.2020 von IBN

Wie die Katamaranreederei mitteilt, sind die Schnellboote wieder im regulären Fahrplan unterwegs — ab Sonntag, 28. Juni auch an Sonn- und Feiertagen.

„Wir sind fast wieder auf Kurs“, so der erleichterte Geschäftsführer Norbert Schültke von der Katamaran-Reederei Bodensee. „Nach vielen Wochen des eingeschränkten Betriebs freuen wir uns, nun wieder dem regulären Fahrplan zu folgen“. Mit der Wiederaufnahme der Sonntagsverbindungen ist der Katamaran nach über drei Monaten wieder im gewohnten Muster unterwegs . Lediglich der AbendKat, also der Spätverkehr bis Mitternacht an Wochenenden, entfällt.

Die vor den Pfingstferien freiwillig gesetzte Kapazitätsgrenze von 70 Personen ist ebenfalls aufgehoben. „Unsere Fahrgäste sind vorbildlich“, berichtet Geschäftsführungskollege Christoph Witte. „fast alle tragen eine Maske, halten das Abstandsgebot beim Zustieg ein und nehmen Rücksicht aufeinander“. Mit den Erfahrungen der letzten Wochen könne man nun auch wieder mehr Fahrgäste auf dem Katamaran mitnehmen, so wie im Bus- oder im Bahnverkehr, erklärt der Ingenieur für Schiffbau.