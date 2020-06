Mühlenberger Segel-Club ist Meister der eSailing-Bundesliga

Ab 17. Juli soll wieder richtig gesegelt werden

08.06.2020 von IBN

Der Hamburger Club setzte sich am Freitagabend im Herzschlag-Finale der eSailing-Bundesliga powered by BAY souverän gegen seine elf Konkurrenten durch. Als erster Segelverein in Deutschland darf sich der Mühlenberger Segel-Club „eSailing-Meister der Segelvereine“ nennen, Vizemeister wurde der Bodensee-Yacht-Club Überlingen. Den dritten Platz konnte der Düsseldorfer Yachtclub ersegeln.

In sieben Spieltagen konnten sich aus insgesamt 68 Clubs zwölf für das Finale qualifizieren. Diese zwölf Finalisten traten in drei Wettfahrten gegeneinander an, um jene vier Teams zu ermitteln, die in den Final Series schließlich um den Gesamtsieg kämpften. Das Duo Philipp Schrader und Timon Treichel vom Düsseldorfer Yachtclub dominierte die ersten Rennen und sicherte sich souverän neben Tim Federspiel und Lukas Ammon vom Württembergischen Yacht-Club sowie Jonathan Koch vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen einen Platz für die Final Series. Der Hamburger Till Krüger vom Mühlenberger Segel-Club setzte sich als einziger von insgesamt sieben im Finale vertretenen Nordclubs durch. In der Final Series kam es nach je einem Sieg von Mühlenberg und Überlingen im dritten Rennen zum Herzschlag-Finale: Mit einem weiteren Sieg hätten Mühlenberg, Überlingen und auch Düsseldorf jeweils den Gesamtsieg erringen können. Nach einem harten und spannenden Duell mit Überlingen setzte sich der Mühlenberger Segel-Club schließlich durch und wurde als erster Club „eSailing-Meister der Segelvereine“.