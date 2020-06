Schiffsunfall vor Gohren

Kressbronn, 02.06.2020 von IBN

Am Freitag, 29.Mai, ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr eine Kollission weier Segelboote. Wie die Polizei mitteilt, verhedderten sich während eines Segelmanövers auf dem Boot des 66jährigen Unfallveruraschers die Vorschotlen. Um die Leinen wieder frei zu machen aktivierte der Schiffsführer den Autopiloten und begab sich aufs Vorschiff. Dabei bemerkte er nicht, dass sich ihm ein anderes vorfahrtsberechtigtes Segelboot näherte.

Obwohl dessen Schiffsführer nach Erkennen der Gefahr noch versuchte, den Unfall zu verhindern, rammte das Boot des Verursachers das andere Segelboot mitschiffs. Durch den starken Aufprall stürzte die 68jährige Ehefrau des Schiffsführers rückwärts und verletzte sich dabei am Knie. An beiden Bootes entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000.- Euro.

Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen hat gegen den Verursacher Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.