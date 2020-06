Breitband jetzt auch an Bord

Kressbronn-Gohren, 27.05.2020 von IBN

Das „Home-Office“ ganz einfach aufs Boot verlegen - eine Vorstellung die meist an der WLAN-Situation im Hafen scheitert. Bei ULTRAMARIN der Meichle + Mohr Marina in Kressbronn-Gohren wird diese Vorstellung Wirklichkeit. Jeder Liegeplatzinhaber bekommt die Möglichkeit eines Breitbandanschlusses auf dem eigenen Boot.

Gemeinsam mit Wolfgang Schmid, einem Netzwerk-Experten mit jahrelanger Erfahrung in Digitalisierungsprojekten bei Alcatel-Lucent, setzt Ultramarin derzeit ein Pionier-Projekt um. Die Stege werden mit Leerrohren ausgestattet, durch die das Glasfaserkabel gelegt wird. Die Stelen für den Landstromanschluss sind zusätzlich auch mit den optischen Steckverbindungen versehen. Genauso wie das Landstromkabel kann der Eigner dort seinen Bordanschluss einstecken. An Bord befindet sich ein Mediensystainer (ca. 30 x 40 x 15 cm), der vom Kunden bei Ultramarin gemietet werden muss. An diesem Systainer gibt es 3 Steckplätze. Neben 2 LAN-Steckplätzen verfügt die Box auch über eine HDMI-Buchse für den Fernseher.

Dadurch hat der Eigner die Möglichkeit an Bord ein Internetsignal auf Glasfaserbasis zu nutzen das bis zu 100/Mbit/s im Download und bis zu 10 Mbit/s im Upload liefert. Arbeiten am Laptop oder Tablet wird damit an Bord ein neues Erlebnis. Zusätzlich bietet der Servicepartner und regionale Telekommunikationsanbieter TeleData eine Vielfalt an digitalen IPTV-Sendern mit HD-Option. Auch das eigene W-lan an Bord ist mit dieser Ausstattung dann möglich.

Für die Saison 2020 ist das Angebot zunächst an den Stegen 13, 14 und 15 verfügbar. Im Laufe der nächsten Jahre werden aber auch alle weiteren Stege mit dem Glasfaserkabel ausgestattet.