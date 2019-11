„Natürlich mit Stand von heute, denn es ist immer noch viel Bewegung in den Hallen, Anmeldungen für die Gemeinschaftsbeteiligungen von Ländern und Regionen kommen aktuell rein. Zur Laufzeit der boot rechne ich, dass wieder rund 2.000 internationale Hersteller und Anbieter in den 17 Hallen an Bord sein werden“, erklärt Michelidakis. Potenzielle Besucher der boot können ab jetzt ins Angebot der Messe reinschnuppern und sich eine erste Planung für ihren Messebesuch überlegen. Michelidakis: „Ich empfehle allen Freunden der boot sich frühzeitig auf ihren Besuch vorzubereiten, da das neue Layout der Messe einige spannende, sehenswerte und äußerst informative Neuerungen für sie bereithält.“ Natürlich können auch die Tickets, die es ab einem Einstiegspreis von 10,00 € für dieNachmittagskarte gibt, gültig von Montag bis Donnerstag ab 14:00 Uhr, schon online auf boot.de gebucht werden. Die boot Düsseldorf 2020 ist vom 18. bis 26. Januar täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Alle Informationen zur Messe gibt es online auf boot.de.

Die boot Düsseldorf ist mit fast 250.000 Besuchern die weltweit größte Boots- und Wassersportmesse und alljährlich im Januar der „In- Treffpunkt“ der gesamten Branche. Rund 2.000 Aussteller zeigen vom 18. bis 26. Januar 2020 ihre interessanten Neuheiten, attraktiven Weiterentwicklungen und maritimen Ausrüstungen. Mehr als 2.100 Journalisten aus fast 50 Ländern aus allen Teilen der Welt sind vor Ort und berichten von der boot. Damit ist der gesamte Markt in Düsseldorf zu Gast und lädt an neun Messetagen zu einer spannenden Reise durch die gesamte Welt des Wassersports in 17 Messehallen auf 220.000 Quadratmetern ein. Mit den Angebotsschwerpunkten Boote und Yachten, Motoren und Motorentechnik, Ausrüstung und Zubehör, Dienstleistungen, Kanus, Kajaks, Kitesurfen, Rudern, T auchen, Surfen, W akeboard, Windsurfen, SUP, Angeln, Maritime Kunst, Marinas, Wassersportanlagen