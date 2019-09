In Kreuzlingen zum Schweizer Meister

Kreuzlingen, 25.09.2019 von IBN

Der YC Kreuzlingen richtete vom 19.-22. September die internationale Schweizer Meisterschaft der Finn-Jollen aus. An zwei Tagen konnten bei hervorragenden Bedingungen zwischen 2 und 5 Windstärken sieben sportlich hochkarätige Wettfahrten gesegelt werden. Die 40 Teilnehmer kürten im athletischen Wettkampf ihren Meister.

Wie der Veranstalter mitteilt, dominierten die favoriten. Mit sechs Laufsiegen blieb Titelverteidiger Nils Theuninck vom YC Gstaad unangefochten. Christoph Burger vom Thunersee YC und Christoph Christen vom YC Bielersee komplettierten das Podest.

Die ruppigen Wellen Winddreher forderten die Segler in den ersten Läufen. Auch am Freitag blies die Bise. Zuerst reichte es am Vormittag nur für einen Leichtwindlauf, der von Peter Ganzert (YC Immenstaad) gewonnen wurde. Es folgte mit Jürgen Eiermann (Jollensegler reichenau) ein weiteres deutsches Boot und Nils Theuninck ersegelte mit einem dritten Platz sein Streichresultat. Anschliessend herrschte dann Flaute. Um 16:00 Uhr meldete sich die Bise zur Freude aller zurück und ermöglichte weitere Läufe. Sieger wurde jeweils der alte und neue Schweizermeister vom Genfersee. Ebenso konstant segelte der nachmalige Silbermedaillengewinner Christoph Burger bei jedem Lauf auf den zweiten Rang, gefolgt von Christoph Christen, der mit einer Serie von vier dritten Plätzen, einem zweiten Platz und einem vierten Platz unangefochten die Bronzemedaille gewann.

Im Feld war der Kampf um jeden Platz eng und spannend. Nach einer Stunde hochkonzentriertem Segeln entschieden im Ziel oft nur Zentimeter über die Platzierung. Die Bahn wurde mit GPS gesteuerten Roboterbojen ausgelegt, welche der Wettfahrtleitung eine schnelle Kurslegung und kurze Startvorbereitungen erlaubten. So konnte der Wind optimal genutzt und die Bahn bei Winddrehern rasch angepasst werden.

Das wetterwirksame Hoch verabschiedete sich zum Wochenende nach Südost und liess die Bisenströmung einschlafen. So waren weder am Samstag noch am Sonntag weitere Wettfahrten möglich. Die Meisterschaft wurde am Sonntag beendet, und Pablo Erat konnte als Vertreter des Landesverbandes Swiss Sailing Nils Theuninck als Schweizermeister küren.

Alle Ergenbnisse sind abrufbar unter: http://www.manage2sail.com/de-CH/event/FINN2019#!/results?classId=Finn